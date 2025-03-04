Батыргазиев: пришлось ждать из-за боя Дэвиса и Роуча. Плотность там была низкой

Олимпийский чемпион 2020 года россиянин Альберт Батыргазиев прокомментировал результат титульного боя в лёгком весе (до 61,2 кг) между Джервонтой Дэвисом и Ламонтом Роучем и высказался о своём тренировочном лагере, который пришлось отложить из-за этого поединка.

«Мы провели хороший трехмесячный лагерь, готовы на 100%. И уже в пятницу порадуем красивым боксом. Не пропустите этот поединок! Мне будет противостоять хороший соперник, он не знает поражений. Такого оппонента нельзя недооценивать. Я буду максимально сконцентрирован, постараюсь продемонстрировать зрелищный бокс.

Ранее Ламонт Роуч подписал контракт на бой с Джервонтой Дэвисом, и нам пришлось ждать. Вот мы и решили сделать защиту временного пояса, чтобы в дальнейшем иметь возможность претендовать на полноценный титул. Соперника нам дала WBA, он входит в рейтинги. Что касается самой встречи Роуча и Дэвиса, то плотность боя была низкой. Как такового хорошего бокса не было. Но Роуч молодец – проявил себя, показал зубы. А Дэвис, видно, особо не готовился. Ну вот это и отразилось на поединке. Сейчас не хочу рассуждать на тему их реванша. Я сконцентрирован на поединке 7 марта. Нужно добиться победы в бою с Ромеро, а уже потом с командой будем обсуждать дальнейшие шаги. Сейчас рано об этом говорить. У меня впереди защита временного пояса WBA. Все мысли об этом», — приводит слова Батыргазиева пресс-служба Федерации бокса России.