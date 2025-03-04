Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Алекс Перейра и Магомед Анкалаев показали журналистке Драме свою подготовку к UFC 313

Алекс Перейра и Магомед Анкалаев показали журналистке Драме свою подготовку к UFC 313
Аудио-версия:
Комментарии

Чемпион Ultimate Fighting Championship (UFC) в полутяжёлом весе (до 93 кг) бразилец Алекс Перейра и его соперник, являющийся первым номером рейтинга в полутяжёлом весе, россиянин Магомед Анкалаев продемонстрировали популярной журналистке в мире единоборств Нине Драме уровень своей подготовки к поединку, который пройдёт 9 марта на турнире UFC 313.

UFC 2025. UFC 313, Лас-Вегас, США
Алекс Перейра — Магомед Анкалаев
09 марта 2025, воскресенье. 07:30 МСК
Алекс Перейра
Не началось
Магомед Анкалаев

Права на видео принадлежат UFC

В своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC 308, Анкалаев победил единогласным решением четвёртого номера дивизиона австрийца Александара Ракича. Перейра на UFC 307 победил техническим нокаутом в четвёртом раунде американца Халила Раунтри.

На счету Магомеда Анкалаева в ММА 19 побед, одно поражение и одна ничья. В активе бразильского чемпиона Перейры 12 побед и два поражения.

Материалы по теме
UFC 313: Перейра — самый опасный соперник в карьере Анкалаева. LIVE
Live
UFC 313: Перейра — самый опасный соперник в карьере Анкалаева. LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android