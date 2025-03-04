Алекс Перейра и Магомед Анкалаев показали журналистке Драме свою подготовку к UFC 313

Чемпион Ultimate Fighting Championship (UFC) в полутяжёлом весе (до 93 кг) бразилец Алекс Перейра и его соперник, являющийся первым номером рейтинга в полутяжёлом весе, россиянин Магомед Анкалаев продемонстрировали популярной журналистке в мире единоборств Нине Драме уровень своей подготовки к поединку, который пройдёт 9 марта на турнире UFC 313.

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В своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC 308, Анкалаев победил единогласным решением четвёртого номера дивизиона австрийца Александара Ракича. Перейра на UFC 307 победил техническим нокаутом в четвёртом раунде американца Халила Раунтри.

На счету Магомеда Анкалаева в ММА 19 побед, одно поражение и одна ничья. В активе бразильского чемпиона Перейры 12 побед и два поражения.