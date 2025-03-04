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Кит Турман хочет провести бой с Тимом Цзю

Кит Турман хочет провести бой с Тимом Цзю
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Американский боксёр Кит Турман (30-1) заявил, что хотел бы провести бой против австралийца с русскими корнями Тима Цзю.

«У меня скоро возвращение на ринг. У Тима тоже. Я изо всех сил желаю ему удачи, потому что у меня есть идея, что мы разделим ринг позже в 2025 году», — сказал Турман в интервью Джею Макаллистеру.

Цзю в следующем поединке встретится с Джоуи Спенсером, бой пройдёт 6 апреля.

Тиму Цзю 30 лет. Австралиец российского происхождения дебютировал на профессиональном ринге в 2016 году и в марте 2023-го завоевал временный титул WBO в первом среднем весе, досрочно остановив американского экс-чемпиона Тони Харрисона, после чего был повышен до статуса полноценного чемпиона.

В марте 2024 года Цзю потерпел первое поражение в карьере, уступив в объединительном бою американцу Себастьяну Фундоре. В октябре австралиец проиграл техническим нокаутом действующему чемпиону IBF россиянину Бахраму Муртазалиеву.

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