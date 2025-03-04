Перейра — о словах Анкалаева про любовь бразильца к алкоголю: играет на чувствах людей

Чемпион Ultimate Fighting Championship (UFC) в полутяжёлом весе (до 93 кг) бразилец Алекс Перейра прокомментировал высказывание своего соперника Магомеда Анкалаева, заявившего, что Перейра ходит на турниры ради бесплатного алкоголя. Поединок Перейры и Анкалаева возглавит кард турнира UFC 311.

«Я не собираюсь уделять внимание, что он сказал по этому поводу, потому что знаю многое о вреде алкоголя. Я знаю о боли этих людей [борющихся с алкоголизмом]. Он играет на чувствах фанатов, на чувствах людей, которые проходят через это.

Что касается того, что он планирует или не планирует ещё сделать — без разницы, я остаюсь при своём мнении. Не буду разглагольствовать. Если я скажу что-то, но потом это не сделаю, то это расстроит меня. Так что плевать, что он говорит, это его слова и ему жить с ними. Я лишь собираюсь не уделять этому внимание», — приводит слова Перейры издание Championship Rounds в социальной сети Х (ранее Twitter).