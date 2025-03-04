Блогер KSI ударил Диллона Дэниса на битве взглядов

Британский блогер KSI ударил своего будущего соперника, бывшего бойца bellator Диллона Дэниса на церемонии битвы взглядов перед их поединком по правилам бокса, который пройдёт 29 марта.

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Изначальным соперником блогера должен был стать бывший игрок сборной Англии по футболу Уэйн Бридж, однако тот отказался от запланированного поединка после того, как KSI упомянул скандальную историю Бриджа с Джоном Терри.

В 2010 году Бридж отказался от места в составе сборной Англии после появления информации, что его жена, с которой у Уэйна есть совместный сын, Ванесса Перронсель изменила ему с его партнёром по национальной команде и «Челси» Джоном Терри. Тогда Терри лишили капитанской повязки в сборной.

На счету KSI два поединка в боксе, в одном он одержал победу и ещё в одном проиграл. Что касается Дэниса, то он лишь один раз дрался по правилам бокса и уступил Логану Полу — он был дисквалифицирован за неспортивное поведение.