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Блогер KSI ударил Диллона Дэниса на битве взглядов

Блогер KSI ударил Диллона Дэниса на битве взглядов
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Британский блогер KSI ударил своего будущего соперника, бывшего бойца bellator Диллона Дэниса на церемонии битвы взглядов перед их поединком по правилам бокса, который пройдёт 29 марта.

Если у вас не отображается видео, то его можно посмотреть на YouTube-канале DAZN.

Изначальным соперником блогера должен был стать бывший игрок сборной Англии по футболу Уэйн Бридж, однако тот отказался от запланированного поединка после того, как KSI упомянул скандальную историю Бриджа с Джоном Терри.

В 2010 году Бридж отказался от места в составе сборной Англии после появления информации, что его жена, с которой у Уэйна есть совместный сын, Ванесса Перронсель изменила ему с его партнёром по национальной команде и «Челси» Джоном Терри. Тогда Терри лишили капитанской повязки в сборной.

На счету KSI два поединка в боксе, в одном он одержал победу и ещё в одном проиграл. Что касается Дэниса, то он лишь один раз дрался по правилам бокса и уступил Логану Полу — он был дисквалифицирован за неспортивное поведение.

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