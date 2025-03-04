Соннен назвал необычный способ для Перейры перейти в тяжёлый вес

Бывший боец UFC Чейл Соннен высказался о предстоящем бое за титул в полутяжёлом весе (до 93 кг) между Алексом Перейрой и Магомедом Анкалаевым.

«Лучший способ для Перейры перейти в тяжёлый вес — не побить Анкалаева и зачистить дивизион. Появятся новые конкуренты. Лучший способ подняться в весе — проиграть. Тогда мы увидим поединок Перейры и Тома Аспиналла. И он будет не за временный титул, а за настоящее звание чемпиона в тяжёлом весе», — приводит слова Соннена BJPenn.

Бой Перейры и Анкалаева состоится 9 марта в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на турнире UFC 313.

На счету Магомеда в ММА 19 побед, одно поражение и одна ничья. В активе Перейры 12 побед и два поражения.