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Джастин Гэтжи высказался о реванше с Рафаэлем Физиевым и назвал свои сильные стороны

Джастин Гэтжи высказался о реванше с Рафаэлем Физиевым и назвал свои сильные стороны
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Двукратный претендент на титул Джастин Гэтжи высказался о реванше, который пройдёт на турнире UFC 313, с рейтинговым бойцом промоушена в лёгком весе (до 70 кг) азербайджанцем Рафаэлем Физиевым.

«Я не думаю, что этот бой будет сильно отличаться от нашего первого. У него одни из лучших ударных навыков, и он сам один из самых динамичных ударников в UFC в этой весовой категории. Я думаю, что это будет очень похоже. Я думаю, что мне нужно по-настоящему контролировать его ноги, темп и полагаться на своё кардио. Я так усердно работал, и моя уверенность в том, что я смогу выдержать 15 минут, будет иметь огромное значение.

У меня появилась тенденция не форсировать и не устремляться вперёд так сильно, как следовало бы в этом виде спорта, и если вы посмотрите на чемпионов, то увидите, что они атакуют 70-80% случаев, и я думаю, что это необходимо, если вы хотите стать успешным. С Чендлером и Физиевым я вроде как добился успеха в том, что стал более аккуратен в октагоне, но в конечном счёте я понимаю, это не выход.

Сейчас, очевидно, что мои навыки намного лучше, чем в те дни, и таков мой настрой на этот поединок», — приводит слова Гэтжи издание MMAJunkie.

Напомним, первый бой Гэтжи и Физиева прошёл на турнире UFC 286 в марте 2023 года и завершился победой американца единогласным судейским решением по итогам трёх раундов.

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