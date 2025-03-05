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Филип Хргович сразится с Джо Джойсом вместо Уайта

Филип Хргович сразится с Джо Джойсом вместо Уайта
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Бывший обладатель временного титула WBO в супертяжёлом весе Джо Джойс, который планирует провести свой следующий бой 5 апреля в Манчестере (Англия), получил нового соперника вместо травмированного британца Диллиана Уайта. Теперь против Джойса выйдет хорватский проспект Филип Хргович. Об этом сообщает портал Boxing Scene.

Напомним, что Джойс свой последний бой проводил в июле 2024 года, где он потерпел поражение единогласным решением судей от Дерека Чисоры.

Что касается Хрговича, то он свой предыдущий поединок провёл в июне 2024 года и также проиграл там техническим нокаутом в восьмом раунде ныне действующему чемпиону мира по версии IBF Даниэлю Дюбуа.

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