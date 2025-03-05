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Евлоев заявил о готовности перейти в лёгкий вес UFC из-за Топурии

Евлоев заявил о готовности перейти в лёгкий вес UFC из-за Топурии
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Четвёртый номер рейтинга UFC в полулёгком весе (до 65 кг) непобеждённый российский боец Мовсар Евлоев заявил о готовности перейти в лёгкий дивизион ради поединка со звездой организации грузином Илией Топурией.

«Я готовлюсь к переходу в лёгкий вес. Сперва мне нужен титул, но затем я отправлюсь за ним, как я и говорил.

Мне не нужен титул в лёгком весе, я бы сделал это из-за него. Почему? Потому что он побил почти всех в полулёгком дивизионе, он сильнее всех, за исключением меня. Я дам людям знать, кто лучший полулегковес», — сказал Евлоев в интервью YouTube-каналу Home of Fight.

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