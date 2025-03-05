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Источник: у Артура Бетербиева есть долг в России из-за неуплаты налогов

Источник: у Артура Бетербиева есть долг в России из-за неуплаты налогов
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Бывший абсолютный чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) по боксу Артур Бетербиев имеет долг из-за неуплаты налогов, сообщает телеграм-канал Mash.

По информации ресурса, россиянин должен Федеральной налоговой службе (ФНС) 21,2 тыс. рублей. Также сообщается, что у Бетербиева нет бизнеса на территории Российской Федерации.

Артуру Бетербиеву 40 лет. Россиянин дебютировал на профессиональном ринге в 2014 году. Всего на его счету 21 победа (20 – нокаутом) и одно поражение. В своём последнем бою, состоявшемся в феврале в Саудовской Аравии, Бетербиев уступил большинством судейских голосов соотечественнику Дмитрию Биволу.

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