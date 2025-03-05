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Алексей Олейник выступит 4 апреля в Дубае на турнире BKFC

Алексей Олейник выступит 4 апреля в Дубае на турнире BKFC
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Известный ветеран ММА, 47-летний бывший боец UFC Алексей Олейник свой следующий поединок проведёт 4 апреля в Дубае, где на турнире BKFC сразится в бою на голых кулаках с бразильцем Джеронимо Дос Сантосом. Об этом сообщил сам Олейник на своей странице в социальных сетях, опубликовав официальную афишу.

Афиша боя Олейник — Дос Сантос

Афиша боя Олейник — Дос Сантос

Фото: Из социальных сетей Алексея Олейника

Напомним, последний официальный бой Олейника состоялся в декабре 2023 года, где он на турнире RCC 17 победил удушающим приёмом во втором раунде другого бразильца, Фернандо Родригеса-младшего.

Что касается Джеронимо, то он предыдущий поединок провёл в феврале 2024 года, уступив там раздельным решением судей Андре Виейра.

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