Оскар де ла Хойя назвал фаворита в поединке Бивол — Бенавидес

Бывший чемпион мира в шести весовых категориях, а ныне промоутер американец Оскар де ла Хойя высказался о возможном поединке в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) между россиянином Дмитрием Биволом и соотечественником Дэвидом Бенавидесом.

«Это будет чертовски интересный бой. Сложно выбрать победителя. Я ставлю на Бенавидеса, потому что он активней и лучше двигается, чем Артур Бетербиев. Он умеет подстраиваться под соперника», – сказал де ла Хойя в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.

Дэвиду Бенавидесу 28 лет. Американец дебютировал на профессиональном ринге в 2013 году. Является двукратным чемпионом мира во втором среднем весе (до 76,2 кг). С 2024 года выступает в полутяжёлом дивизионе.