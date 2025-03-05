Александр Емельяненко сообщил, что у него отнялись ноги, реванш с Тарасовым отменён

Звездный российский ветеран MMA Александр Емельяненко сообщил о серьёзных проблемах со здоровьем.

«Кого-то я огорчу, кого-то обрадую, кому-то всё равно будет. У меня разошлись межпозвоночные диски, оттуда вылезла грыжа и полностью передавила спинной мозг. У меня отнялись ноги.

Я поговорил с доктором, он сказал, что после операции на реабилитацию у меня уйдёт 10 месяцев. Мне нельзя будет выступать и тренироваться. Так что бой в Белоруссии с Тарасовым отменяется. Ну или переносится на потом. Буду лечиться, восстанавливаться, поправлять здоровье», — сказал Емельяненко в социальных сетях.

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