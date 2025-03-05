«Пришлось его гуглить». Кёртис Блэйдс прокомментировал организацию боя с Куниевым

Пятый номер рейтинга UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) американец Кёртис Блэйдс прокомментировал организацию поединка с россиянином Ризваном Куниевым, который состоится 9 марта на турнире UFC 313 в Лас-Вегасе (США).

«Как я всегда говорю, деньги те же, независимо от того, будь это Джон Джонс или дебютант. Деньги не меняются, поэтому я всегда «за».

Мне пришлось гуглить его. Я посмотрел его бой в Претендентской серии, и это единственный бой, который я видел. Он выглядит как обычный тяжеловес — тяжело машет руками в надежде быстро нокаутировать», — приводит слова Блэйдса издание MMA Fighting.

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