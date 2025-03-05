Анкалаев и Физиев встретились перед UFC 313

Бойцы UFC россиянин Магомед Анкалаев и азербайджанец Рафаэль Физиев встретились перед своими боями на турнире UFC 313 в Лас-Вегасе (США).

Напомним, Анкалаев сразится за титул организации в полутяжёлом весе (до 93 кг) с действующим чемпионом бразильцем Алексом Перейрой.

Физиев проведёт реванш с двукратным претендентом на титул в лёгком весе (до 70 кг) американцем Джастином Гэтжи. Первый бой состоялся на турнире UFC 286 в марте 2023 года и завершился победой Гэтжи единогласным судейским решением по итогам трёх раундов.

«Чемпионат» проведет текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC 313.

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