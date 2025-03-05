Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Анкалаев и Физиев встретились перед UFC 313

Анкалаев и Физиев встретились перед UFC 313
Комментарии

Бойцы UFC россиянин Магомед Анкалаев и азербайджанец Рафаэль Физиев встретились перед своими боями на турнире UFC 313 в Лас-Вегасе (США).

Напомним, Анкалаев сразится за титул организации в полутяжёлом весе (до 93 кг) с действующим чемпионом бразильцем Алексом Перейрой.

Физиев проведёт реванш с двукратным претендентом на титул в лёгком весе (до 70 кг) американцем Джастином Гэтжи. Первый бой состоялся на турнире UFC 286 в марте 2023 года и завершился победой Гэтжи единогласным судейским решением по итогам трёх раундов.

«Чемпионат» проведет текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC 313.

Материалы по теме
UFC 313: Ещё один россиянин может стать чемпионом главной лиги мира! LIVE
Live
UFC 313: Ещё один россиянин может стать чемпионом главной лиги мира! LIVE

Путь Анкалаева в UFC — история преодоления

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android