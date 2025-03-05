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Тренер Бивола: трилогия с Бетербиевым нужна, и это не обсуждается

Тренер Бивола: трилогия с Бетербиевым нужна, и это не обсуждается
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Геннадий Машьянов, тренер нового абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) Дмитрия Бивола, высказался о своём отношении к потенциальной трилогии россиянина с соотечественником Артуром Бетербиевым.

«Трилогия нужна. И это не обсуждается. Третий бой нужен чисто по-человечески. Артур согласился на реванш после первого боя. Состоялся второй поединок, и отказывать в трилогии будет по-человечески неправильно», — приводит слова Машьянова «Матч ТВ».

Реванш Бетербиева и Бивола состоялся в ночь с 22 на 23 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и завершился победой Дмитрия большинством судейских голосов (114-114, 116-112, 115-113). Бетербиев потерпел первое поражение в карьере.

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