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Прогноз на бой Магомед Анкалаев — Алекс Перейра, 9 марта 2025 года

Олег Оленичев дал прогноз на бой Магомеда Анкалаева и Алекса Перейры
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Боец RCC Олег Оленичев высказался о предстоящем бое за титул UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) между бразильцем Алексом Перейрой и россиянином Магомедом Анкалаевым.

«Думаю, это будет очень тяжёлый бой и для Магомеда, и для Перейры. Это очень серьёзная проверка для борцовских навыков Перейры, очень интересно посмотреть, как он поведёт бой с универсальным бойцом. Также интересно посмотреть, как покажет себя Анкалаев с кикбоксёром мирового уровня. Думаю, что за счёт универсальности и борьбы Магомед выиграет у Перейры», — сказал Оленичев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Фролову.

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