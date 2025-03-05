Усман Нурмагомедов встретился с Килианом Мбаппе и Антонио Рюдигером после матча «Реала»

Действующий обладатель чемпионского титула Bellator в лёгкой весовой категории (до 70 кг) россиянин Усман Нурмагомедов встретился с 32-летним немецким защитником Антонио Рюдигером и 26-летним французским форвардом Килианом Мбаппе после матча «Реала» с мадридским «Атлетико» в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025. Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу «Реала».

Фото: Страница Нурмагомедова в социальных сетях

Фото: Страница Нурмагомедова в социальных сетях

Фото: Страница Нурмагомедова в социальных сетях

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 25 января на турнире PFL Road to Dubai Series, Усман разделил октагон с представителем Ирландии Полом Хьюзом. Встреча продлилась все пять раундов и завершилась победой Нурмагомедова единогласным решением судей.