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Усман Нурмагомедов встретился с Килианом Мбаппе и Антонио Рюдигером после матча «Реала»

Усман Нурмагомедов встретился с Килианом Мбаппе и Антонио Рюдигером после матча «Реала»
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Действующий обладатель чемпионского титула Bellator в лёгкой весовой категории (до 70 кг) россиянин Усман Нурмагомедов встретился с 32-летним немецким защитником Антонио Рюдигером и 26-летним французским форвардом Килианом Мбаппе после матча «Реала» с мадридским «Атлетико» в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025. Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу «Реала».

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
04 марта 2025, вторник. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
2 : 1
Атлетико М
Мадрид, Испания
1:0 Родриго – 4'     1:1 Альварес – 32'     2:1 Диас – 55'    

Фото: Страница Нурмагомедова в социальных сетях

Фото: Страница Нурмагомедова в социальных сетях

Фото: Страница Нурмагомедова в социальных сетях

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 25 января на турнире PFL Road to Dubai Series, Усман разделил октагон с представителем Ирландии Полом Хьюзом. Встреча продлилась все пять раундов и завершилась победой Нурмагомедова единогласным решением судей.

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