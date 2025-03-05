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Дмитрий Бивол ответил, кто победит в уличной драке — он или Хабиб Нурмагомедов

Дмитрий Бивол ответил, кто победит в уличной драке — он или Хабиб Нурмагомедов
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Абсолютный чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе россиянин Дмитрий Бивол ответил, кто победит в уличной драке между ним и бывшим обладателем титула UFC в лёгком весе и членом Зала славы UFC соотечественником Хабибом Нурмагомедовым.

— Как думаешь, ты с мог бы победить Хабиба [Нурмагомедова] в уличной драке?
— (Смеётся). Если быть честным, то в уличной драке стиль ММА больше подходит. Что здесь утаивать, — приводит слова Бивола портал Bloody Elbow.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 23 февраля в Эр-Рияде, Бивол победил решением большинства судей уроженца Хасавюрта Артура Бетербиева.

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