Джефф Монсон выйдет на замену А. Емельяненко в бою с Артёмом Тарасовым — источник

Депутат парламента Республики Башкортостан и американо-российский боец смешанных единоборств Джефф Монсон выйдет на замену Александру Емельяненко в бою с Артёмом Тарасовым. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов боя.

Их реванш с Тарасовым должен был пройти 29 марта в Минске. Будут ли изменены дата или место поединка — не сообщается.

Напомним, сегодня, 5 марта, Емельяненко сообщил, что вынужден сняться с поединка из-за проблем со здоровьем.

В смешанных единоборствах Монсон одержал 60 побед и потерпел 26 поражений. Два поединка с его участием завершились вничью, и ещё один был признан несостоявшимся. В настоящий момент бойцу 53 года. В середине декабря прошлого года Джефф сообщил, что больше не является гражданином США. В 2018 году получил паспорт Российской Федерации.