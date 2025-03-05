Дана Уайт и Турки Аль аш-Шейх объявили о создании боксёрского промоушена

Компания TKO Group, в которую входят UFC и WWE, заключила многолетнее соглашение о создании нового боксёрского промоушена с Главным управлением развлечений Саудовской Аравии, которое курирует Турки Аль аш-Шейх. Об этом сообщили президент UFC Дана Уайт и Аль аш-Шейх в видео, которое первый опубликовал на своей странице в социальных сетях.

Уайт и президент WWE Ник Хан будут заниматься повседневной деятельностью промоушена. Первое мероприятие организации состоится в 2026 году. Название лиги пока не разглашается.

«Наша модель заключается в том, чтобы давать фанатам бои, которые они хотят увидеть. Лучшие станут биться с лучшими. И бойцы будут пробиваться в рейтингах и становиться чемпионами мира», — сказал Уайт.