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Дана Уайт и Турки Аль аш-Шейх объявили о создании боксёрского промоушена

Дана Уайт и Турки Аль аш-Шейх объявили о создании боксёрского промоушена
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Компания TKO Group, в которую входят UFC и WWE, заключила многолетнее соглашение о создании нового боксёрского промоушена с Главным управлением развлечений Саудовской Аравии, которое курирует Турки Аль аш-Шейх. Об этом сообщили президент UFC Дана Уайт и Аль аш-Шейх в видео, которое первый опубликовал на своей странице в социальных сетях.

Уайт и президент WWE Ник Хан будут заниматься повседневной деятельностью промоушена. Первое мероприятие организации состоится в 2026 году. Название лиги пока не разглашается.

«Наша модель заключается в том, чтобы давать фанатам бои, которые они хотят увидеть. Лучшие станут биться с лучшими. И бойцы будут пробиваться в рейтингах и становиться чемпионами мира», — сказал Уайт.

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