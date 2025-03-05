Алекс Перейра: Анкалаев не постится. Магомед обманывает людей

Чемпион UFC в полутяжёлом весе бразилец Алекс Перейра обвинил первого номера рейтинга UFC в категории до 93 кг россиянина Магомеда Анкалаева во лжи. Их бой состоится 9 марта на турнире UFC 313 в Лас-Вегасе.

«Как мне кажется, Анкалаев хочет использовать [то, что он дерётся в] Рамадан в качестве оправдания. «Я проиграл, потому что не смог восстановиться из-за поста, у меня не было сил тренироваться». Но сегодня я пошёл за своими ланч-боксами, там были два пакета с готовыми блюдами, на которых было написано его имя, было указано время. Магомед не постится. Этот парень обманывает людей и рассказывает им об этом, чтобы потом найти оправдания», — приводит слова Перейры аккаунт Championship Rounds в соцсети X (ранее Twitter).