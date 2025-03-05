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«Тимофей надрал мне задницу». Российский боксёр — о спаррингах с братьями Цзю

«Тимофей надрал мне задницу». Российский боксёр — о спаррингах с братьями Цзю
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Российский боксёр Сергей Воробьёв поделился впечатлениями о спаррингах с Никитой и Тимофеем Цзю.

«Первый спарринг с Тимофеем был очень сложным для меня. Мы провели с ним в ринге шесть раундов, и это было невероятно тяжело. Всего мне довелось с ним провести три спарринга. И вот только к третьему я уже более-менее нормально с ним побоксировал, а вот в первом я вообще выглядел очень хреново. Говоря откровенно, он надрал мне задницу в первом спарринге. У меня никогда не было в спаррингах такого ощущения, которое я получил с ним.

Второй спарринг уже был более-менее, а третий — уже ровненький. Но я ощутил на себе тот самый «чемпионский» уровень. Если до этого я спарринговал с разными любителями, профиками, а тут действующий чемпион.

Что касается Никиты, то я сначала спарринговал именно с ним, а потом — уже с Тимофеем. Ну, Никита он, конечно, полегче, попроще, хоть он и левша, он проще боксирует. Он отличный боксёр, но много пренебрегает защитой. В целом у них отличная команда, и они, конечно, молодцы» — сказал Воробьёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Кириллом Ивановым.

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