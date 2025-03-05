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Воробьёв рассказал о разнице в заработках боксёров в России и Австралии

Воробьёв рассказал о разнице в заработках боксёров в России и Австралии
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30-летний российский боксёр Сергей Воробьёв, выступающий в полусреднем и среднем дивизионе, рассказал о разнице в заработках боксёров в России и Австралии.

«Что касается гонораров, то они здесь, в Австралии, конечно, больше, чем дома. У нас в России есть много крутых боксёров, но это не круто оплачивается. Здесь же есть классные промоушены, хорошие заработки, однако боксёров не хватает. Поэтому нигде нет этого золотого баланса, и каждому чего-то не хватает», — сказал Воробьёв в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Кириллом Ивановым.

Ранее Воробьёв поделился впечатлениями о спаррингах с Никитой и Тимофеем Цзю.

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