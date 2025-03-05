Первый номер рейтинга UFC в полутяжёлом весе россиянин Магомед Анкалаев признался, что нарушил пост в Рамадан из-за подготовки к бою с действующим обладателем чемпионского титула UFC в категории до 93 кг бразильцем Алексом Перейрой. Их поединок состоится 9 марта на турнире UFC 313 в Лас-Вегасе.

«Я строго соблюдаю пост, но не на этой неделе. Мне приходится нарушать его, поскольку нужно обязательно пить воду, чтобы успешно сбросить вес. Однако с самого начала я соблюдал пост. И после боя я, конечно, также буду следовать правилам религии, как и должно быть», — сказал Анкалаев в интервью порталу AgFight.