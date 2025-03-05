Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Райан Гарсия и Роландо Ромеро провели первую битву взглядов в центре Нью-Йорка

Райан Гарсия и Роландо Ромеро провели первую битву взглядов в центре Нью-Йорка
Комментарии

Популярный американский боксёр мексиканского происхождения Райан Гарсия провёл первую битву взглядов с соотечественником Роландо Ромеро на площади Таймс-сквер в центральной части Манхэттена (Нью-Йорк). Их бой состоится 2 мая также в Нью-Йорке и станет главным событием вечера.

Ожидается, что на кону будет стоять регулярный титул WBA в полусреднем весе.

Фото: Cris Esqueda/Getty Images

Гарсия свой последний бой провёл в апреле 2024 года. Тогда он победил бывшего абсолютного чемпиона мира в лёгком весе Девина Хейни судейским решением, но позднее результат этого поединка был аннулирован из-за положительного допинг-теста Гарсии.

Роландо Ромеро имеет в своём рекорде 16 побед, из которых 13 были одержаны досрочно, и два поражения.

Материалы по теме
Райан Гарсия выступил за изменение результата боя Джервонты Дэвиса и Ламонта Роуча
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android