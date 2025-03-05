Райан Гарсия и Роландо Ромеро провели первую битву взглядов в центре Нью-Йорка

Популярный американский боксёр мексиканского происхождения Райан Гарсия провёл первую битву взглядов с соотечественником Роландо Ромеро на площади Таймс-сквер в центральной части Манхэттена (Нью-Йорк). Их бой состоится 2 мая также в Нью-Йорке и станет главным событием вечера.

Ожидается, что на кону будет стоять регулярный титул WBA в полусреднем весе.

Фото: Cris Esqueda/Getty Images

Гарсия свой последний бой провёл в апреле 2024 года. Тогда он победил бывшего абсолютного чемпиона мира в лёгком весе Девина Хейни судейским решением, но позднее результат этого поединка был аннулирован из-за положительного допинг-теста Гарсии.

Роландо Ромеро имеет в своём рекорде 16 побед, из которых 13 были одержаны досрочно, и два поражения.