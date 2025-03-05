Турки Аль аш-Шейх: Уайт сделает бокс снова великим. Дана справится с этим лучше всех

Председатель Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх поделился мнением о создании новой боксёрской лиги, руководство которой будет осуществлять президент UFC Дана Уайт.

«Я очень рад [тому, что мы создали эту лигу]. Передаю флаг бокса человеку, который справится с ним лучше всех. Уайта ждёт непростая работа, но я уверен, что Дана будет радовать людей и фанатов этой прекрасной лигой. И сделает бокс вновь великим», — сказал Аль аш-Шейх в видео, которое было опубликовано на странице Уайта в соцсети X (ранее Twitter).

Напомним, название новой боксёрской лиги пока не оглашено. Ожидается, что первое мероприятие состоится в 2026 году.