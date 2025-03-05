«Меня возненавидят за это». Джамал Хилл назвал фаворита в бою Перейра — Анкалаев

Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе Джамал Хилл ответил, кого считает фаворитом в предстоящем титульном поединке между Магомедом Анкалаевым и Алексом Перейрой, который состоится 9 марта на турнире UFC 313.

«Я в курсе, что за это меня возненавидят, но меня в любом случае будут ненавидеть, так что идите в задницу. Я считаю фаворитом Анкалаева.

Очевидно, Перейра обладает этим чудо-ударом. Если Алекс поймает тебя им, то уложит. Тем не менее Магомед также им обладает. У Анкалаева есть скорость и классная контратака. Он уже выходил в качестве претендента и в тот раз позволил титулу ускользнуть. Магомед будет гораздо более сфокусированным на поединке. У него просто больше опций для победы, поэтому собираюсь ставить на Анкалаева», — приводит слова Хилла портал Give me Sport.