Дана Уайт ответил, когда Джон Джонс проведёт следующий бой в UFC

Президент UFC Дана Уайт ответил, когда действующий обладатель чемпионского титула UFC в тяжёлой весовой категории (до 120 кг) американец Джон Джонс проведёт следующий бой в UFC.

«Этим летом», — сказал Уайт в эфире передаче First Take на телеканале ESPN.

Напомним, Джону 37 лет. В североамериканской лиге Джонс выступает с 2008 года. За это время он победил в 28 поединках, потерпел одно поражение дисквалификацией, а также один бой был признан несостоявшимся.

В последнем поединке, который состоялся 17 ноября в Нью-Йорке (США) на турнире UFC 309, Джонс разделил октагон с бывшим чемпионом UFC в тяжёлом весе Стипе Миочичем. Бой завершился победой Костлявого техническим нокаутом в третьем раунде.