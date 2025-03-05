Дана Уайт объяснил, в каком случае Алекс Перейра станет лучшим бойцом Р4Р

Президент UFC Дана Уайт объяснил, в каком случае действующий обладатель чемпионского титула UFC в полутяжёлом дивизионе бразилец Алекс Перейра станет лучшим бойцом в UFC вне зависимости от весовых категорий.

«Анкалаев представляет для Перейры очень серьёзную угрозу. Если Алекс победит его, то он может стать лучшим бойцом в мире вне зависимости от весовых категорий», — сказал Уайт в эфире передачи First Take на телеканале ESPN.

Напомним, бой между Анкалаевым и Перейрой станет главным событием на турнире UFC 313, который состоится 9 марта в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Поединок рассчитан на пять раундов. Для Перейры это четвёртая защита титула.