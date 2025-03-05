Дана Уайт объяснил, в каком случае Алекс Перейра станет лучшим бойцом Р4Р
Поделиться
Президент UFC Дана Уайт объяснил, в каком случае действующий обладатель чемпионского титула UFC в полутяжёлом дивизионе бразилец Алекс Перейра станет лучшим бойцом в UFC вне зависимости от весовых категорий.
UFC 2025. UFC 313, Лас-Вегас, США
Алекс Перейра — Магомед Анкалаев
09 марта 2025, воскресенье. 07:30 МСК
Алекс Перейра
Не началось
Магомед Анкалаев
«Анкалаев представляет для Перейры очень серьёзную угрозу. Если Алекс победит его, то он может стать лучшим бойцом в мире вне зависимости от весовых категорий», — сказал Уайт в эфире передачи First Take на телеканале ESPN.
Напомним, бой между Анкалаевым и Перейрой станет главным событием на турнире UFC 313, который состоится 9 марта в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Поединок рассчитан на пять раундов. Для Перейры это четвёртая защита титула.
Материалы по теме
Комментарии
- 5 марта 2025
-
21:15
-
21:01
-
21:00
-
20:51
-
20:20
-
20:06
-
19:50
-
19:18
-
19:00
-
18:18
-
18:05
-
17:54
-
17:08
-
16:30
-
15:23
-
14:40
-
13:38
-
12:30
-
11:58
-
11:42
-
10:41
-
10:11
-
09:56
-
09:40
-
00:20
- 4 марта 2025
-
23:36
-
23:01
-
22:17
-
22:01
-
20:55
-
20:28
-
19:55
-
19:53
-
19:33
-
18:45