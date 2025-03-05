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Дана Уайт объяснил, в каком случае Алекс Перейра станет лучшим бойцом Р4Р

Дана Уайт объяснил, в каком случае Алекс Перейра станет лучшим бойцом Р4Р
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Президент UFC Дана Уайт объяснил, в каком случае действующий обладатель чемпионского титула UFC в полутяжёлом дивизионе бразилец Алекс Перейра станет лучшим бойцом в UFC вне зависимости от весовых категорий.

UFC 2025. UFC 313, Лас-Вегас, США
Алекс Перейра — Магомед Анкалаев
09 марта 2025, воскресенье. 07:30 МСК
Алекс Перейра
Не началось
Магомед Анкалаев

«Анкалаев представляет для Перейры очень серьёзную угрозу. Если Алекс победит его, то он может стать лучшим бойцом в мире вне зависимости от весовых категорий», — сказал Уайт в эфире передачи First Take на телеканале ESPN.

Напомним, бой между Анкалаевым и Перейрой станет главным событием на турнире UFC 313, который состоится 9 марта в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Поединок рассчитан на пять раундов. Для Перейры это четвёртая защита титула.

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