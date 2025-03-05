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PFL анонсировала Гран-при в тяжёлом весе с участием трёх россиян и экс-бойцов UFC

PFL анонсировала Гран-при в тяжёлом весе с участием трёх россиян и экс-бойцов UFC
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Североамериканский промоушен PFL анонсировал Гран-при в тяжёлом весе, которое пройдёт в 2025 году, с участием российских бойцов — экс-обладателя временного титула Bellator в тяжёлом весе Валентина Молдавского, Сергея Билостенного и Олега Попова.

Кроме того, в Гран-при примут участие бывшие бойцы UFC молдаванин Александр Романов и американец Тимоти Джонсон, англичане Абрахам Бэбли и Линтон Васселл, а также иранец Пуйя Рахмани.

Фото: Пресс-служба PFL

Напомним, победителем Гран-при PFL в тяжёлом весе в 2024 году стал россиянин Денис Гольцов, который 29 ноября одержал верх над Олегом Поповым удушающим приёмом в первом раунде.

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