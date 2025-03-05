Дана Уайт ответил, будут ли в новой боксёрской лиге бои между бойцами ММА и боксёрами

Президент UFC Дана Уайт ответил, будут ли проводиться в новой боксёрской лиге поединки между бойцами смешанных единоборств и боксёрами.

«Нет, никогда. Я уверен, что в нашей организации есть парни, которые хотят боксировать, но я в буквальном смысле не хочу ничего из этого видеть», — приводит слова Уайта аккаунт Championship Rounds в соцсети X (ранее Twitter).

Напомним, сегодня, 5 марта, было объявлено о создании новой боксёрской лиги, руководство которой будут осуществлять Дана Уайт и президент WWE Ник Хан при партнёрстве с Главным управлением развлечений Саудовской Аравии. Название промоушена и дата первого ивента не оглашаются.