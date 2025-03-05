Анкалаев объяснил, считает ли себя некоронованным чемпионом после ничьей с Блаховичем

Первый номер рейтинга UFC в полутяжёлом весе россиянин Магомед Анкалаев ответил, считает ли себя некоронованным чемпионом, перед поединком с обладателем титула UFC в категории до 93 кг бразильцем Алексом Перейрой, который состоится 9 марта на турнире UFC 313.

— Кажется ли тебе, что после ничьей в бою с Блаховичем ты стал «королём без короны» и пояс, который сейчас носит Алекс Перейра, на самом деле принадлежит тебе?

— Такого, чтобы был «король без короны», не бывает. Сейчас будем биться за настоящий пояс. Есть чемпион и есть претендент. Мы определим, кто является настоящим чемпионом, — сказал Анкалаев на пресс-конференции перед UFC 313.