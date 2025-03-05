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Анкалаев объяснил, считает ли себя некоронованным чемпионом после ничьей с Блаховичем

Анкалаев объяснил, считает ли себя некоронованным чемпионом после ничьей с Блаховичем
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Первый номер рейтинга UFC в полутяжёлом весе россиянин Магомед Анкалаев ответил, считает ли себя некоронованным чемпионом, перед поединком с обладателем титула UFC в категории до 93 кг бразильцем Алексом Перейрой, который состоится 9 марта на турнире UFC 313.

UFC 2025. UFC 313, Лас-Вегас, США
Алекс Перейра — Магомед Анкалаев
09 марта 2025, воскресенье. 07:30 МСК
Алекс Перейра
Не началось
Магомед Анкалаев

— Кажется ли тебе, что после ничьей в бою с Блаховичем ты стал «королём без короны» и пояс, который сейчас носит Алекс Перейра, на самом деле принадлежит тебе?
— Такого, чтобы был «король без короны», не бывает. Сейчас будем биться за настоящий пояс. Есть чемпион и есть претендент. Мы определим, кто является настоящим чемпионом, — сказал Анкалаев на пресс-конференции перед UFC 313.

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