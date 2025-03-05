Магомед Анкалаев: Алекс Перейра — большая звезда, но его время подошло к концу

Первый номер рейтинга UFC в полутяжёлом весе россиянин Магомед Анкалаев ответил, считает ли действующего обладателя чемпионского титула UFC в категории до 93 кг бразильца Алексу Перейру главной звездой североамериканской лиги.

«Он большая звезда UFC. Но его время подошло к концу. И в лиге появятся новые звёзды и чемпионы», — сказал Магомед Анкалаев на пресс-конференции перед UFC 313.

Напомним, бой между Анкалаевым и Перейрой станет главным событием на турнире UFC 313, который состоится 9 марта в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Поединок рассчитан на пять раундов. Для Перейры это четвёртая защита титула.