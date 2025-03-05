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Магомед Анкалаев: Алекс Перейра — большая звезда, но его время подошло к концу

Магомед Анкалаев: Алекс Перейра — большая звезда, но его время подошло к концу
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Первый номер рейтинга UFC в полутяжёлом весе россиянин Магомед Анкалаев ответил, считает ли действующего обладателя чемпионского титула UFC в категории до 93 кг бразильца Алексу Перейру главной звездой североамериканской лиги.

UFC 2025. UFC 313, Лас-Вегас, США
Алекс Перейра — Магомед Анкалаев
09 марта 2025, воскресенье. 07:30 МСК
Алекс Перейра
Не началось
Магомед Анкалаев

«Он большая звезда UFC. Но его время подошло к концу. И в лиге появятся новые звёзды и чемпионы», — сказал Магомед Анкалаев на пресс-конференции перед UFC 313.

Напомним, бой между Анкалаевым и Перейрой станет главным событием на турнире UFC 313, который состоится 9 марта в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Поединок рассчитан на пять раундов. Для Перейры это четвёртая защита титула.

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