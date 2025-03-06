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Магомед Анкалаев прояснил, будет ли он заключать пари с Алексом Перейрой на $ 200 тыс.

Магомед Анкалаев прояснил, будет ли он заключать пари с Алексом Перейрой на $ 200 тыс.
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Первый номер рейтинга UFC в полутяжёлом весе россиянин Магомед Анкалаев ответил, будет ли он заключать пари с действующим обладателем чемпионского титула UFC в полутяжёлом весе бразильцем Алексом Перейрой на $ 200 тыс.

UFC 2025. UFC 313, Лас-Вегас, США
Алекс Перейра — Магомед Анкалаев
09 марта 2025, воскресенье. 07:30 МСК
Алекс Перейра
Не началось
Магомед Анкалаев

— Когда появилось предложение от Перейры сделать ставку, ты сказал, что это противоречит исламу или вы можете сделать это, но другим образом. Какие у тебя мысли на этот счёт?
— Мы чётко выразили свою мысль. Как мусульмане не одобряем ставки. Если Алекс хочет пожертвовать деньги, то можем сделать это другим образом. Так и передайте ему, — сказал Анкалаев на пресс-конференции перед UFC 313.

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