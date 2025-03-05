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Результаты первого дня чемпионата России по самбо

Результаты первого дня чемпионата России по самбо
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Сегодня, 5 марта, в Краснодаре состоялись финальные поединки чемпионата России по спортивному и боевому самбо. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами первого дня турнира.

Результаты первого дня чемпионата России по спортивному самбо среди женщин:

до 50 кг: Маргарита Барнева (Нижегородская область) — Софья Емелюкова (Чувашская Республика) — 1:0;
до 59 кг: Дарья Кузьмина (Свердловская область) — Татьяна Шуянова (Нижегородская область) — победа Шуяновой решением судей.

Результаты первого дня чемпионата России по спортивному самбо среди мужчин:

до 58 кг: Павел Иванов (Чувашская Республика) — Владимир Гладких (Свердловская область) — 0:4;
до 71 кг: Али Турсунов (Свердловская область) — Расул Наш (Республика Адыгея) — 3:6;
до 98 кг: Антон Коновалов (Владимирская область) — Сергей Кузнецов (Свердловская область) — победа последнего из-за неявки противника.

Результаты первого дня чемпионата России по боевому самбо среди мужчин:

до 64 кг: Шейх-Мансур Хабибулаев (Камчатский край) — Павел Пантелеев (Новосибирская область) — 6:0;
свыше 98 кг: Михаил Кашурников (Москва) — Михаил Мохнаткин СПб (Санкт-Петербург) — 7:2.

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