Рафаэль Физиев ответил, считает ли себя самым опасным соперником для Ислама Махачева

11-й номер рейтинга UFC в лёгком весе азербайджанец Рафаэль Физиев ответил, считает ли себя самым опасным соперником для действующего обладателя чемпионского титула UFC в категории до 70 кг россиянина Ислама Махачева.

«Я считаю себя опасным соперником для любого. Не только для Ислама. Иногда думаю о том, как бы дрался против самого себя. Ой-ой [что было бы]. Знаю себя. Всегда буду идти вперёд и искать ключи для победы», — сказал Физиев на пресс-конференции перед турниром UFC 313.

Напомним, следующий поединок Рафаэль проведёт против бывшего временного чемпиона UFC в лёгком весе американца Джастина Гэтжи на турнире UFC 313.