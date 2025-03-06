«Спасибо за подарок на день рождения». Физиев рассказал о встрече с Гэтжи

11-й номер рейтинга UFC в лёгком весе азербайджанец Рафаэль Физиев прояснил, как было принято решение о его выходе на замену представителю Новой Зеландии Дэну Хукеру на бой с бывшим временным чемпионом UFC в категории до 70 кг американцем Джастином Гэтжи. Кроме того, Атаман рассказал о встрече с Хайлайтом.

«Я вообще ничего не решал. Мне сказали, что Хукер слетел и есть вариант реванша с Гэтжи, после чего попросил, чтобы меня рассмотрели в качестве замены. Даже не думал — соглашаться или отказываться от реванша. Сразу захотел подраться.

И бой с Джастином — это мечта для любого бойца. Но, конечно, я не верил изначально, что он согласится. Поскольку он уже однажды меня победил. Я не раздумывал, когда написал, что готов выйти. А когда Гэтжи согласился, то так сильно радовался.

А вчера мы с ним и его тренером пересеклись. Я Джастину руку пожал и сказал: «Спасибо, у меня сегодня день рождения. Так что спасибо за подарок», — сказал Физиев на пресс-конференции перед турниром UFC 313.