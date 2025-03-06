Рафаэль Физиев: победа над Гэтжи вернёт меня в число претендентов на титул

11-й номер рейтинга UFC в лёгком весе азербайджанец Рафаэль Физиев объяснил, считает ли он, что может благодаря победе над бывшим временным чемпионом UFC в категории до 70 кг американцем Джастином Гэтжи ворваться в титульную гонку.

«Думаю, да. Поскольку победа над таким бойцом, как Джастин, который ещё входит в топ-3 дивизиона, это большое заявление и откроется много возможностей», — сказал Физиев на пресс-конференции перед турниром UFC 313.

Бой между Физиевым и Гэтжи состоится 9 марта на турнире UFC 313, который пройдёт в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Для бойцов это будет реванш. В первой встрече победу решением большинства судей одержал Хайлайт.