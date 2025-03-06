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Воробьёв: тренеры советской школы бокса — лучшие в мире. Усик и Бивол в топах

Воробьёв: тренеры советской школы бокса — лучшие в мире. Усик и Бивол в топах
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Российский профессиональный боксёр Сергей Воробьёв лестно высказался о тренерах, которые используют методики, разработанные в СССР.

«Вспоминая старые интервью того же Сергея Ковалёва, где он говорил, что в США нет нормальных тренеров — я думал, что он несёт какой-то бред, ведь там столько именитых тренеров. А оказывается, что чемпионами становятся в первую очередь благодаря ситуации с той же миграцией, которая делает тебя сильнее, благодаря этому ты больше сфокусирован на своих целях и задачах, на работе. Из-за этого челленджа ты становишься чемпионом.

Благодаря такому состоянию ты притягиваешь людей, способных тебе подсказать и помочь в чём-то. В любом случае есть знающие люди по каждому направлению везде, я не хочу сказать, что тренеров прям совсем нет нигде, но их очень мало. Поэтому я хочу сказать, что, возможно, вы даже не станете чемпионом, но точно станете сильнее, так что у кого есть возможность — используйте её.

Но не забывайте, что тренеры советской школы — это лучшие тренеры в мире. Это была и есть сила. Кто сейчас в мировых топах? Выходцы из той самой советской школы: Бивол, Усик и другие», — сказал Воробьёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Кириллом Ивановым.

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