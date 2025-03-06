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«Первое время очень скучал по России». Боксёр Воробьёв — про переезд в Австралию

«Первое время очень скучал по России». Боксёр Воробьёв — про переезд в Австралию
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Российский профессиональный боксёр Сергей Воробьёв поделился своими впечатлениями от переезда в Австралию.

«Первое время очень скучал по России. Любой человек, который мигрировал из страны, даже тот, который говорит плохо о своей стране и утверждает, что туда никогда не вернётся — скучает по родным краям.

Я всегда любил и люблю свою страну. Сначала здесь я чувствовал себя как не в своей тарелке — здесь люди говорят на другом языке, всё другое, и ты чувствуешь себя отшельником. Но затем я встретил тут замечательную девчонку, которая мне со всем помогала. Мы с ней уже больше года, и эта скука притупилась с той поры, как я её встретил. Теперь Сидней, Австралия стали для меня вторым домом», — сказал Воробьёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Кириллом Ивановым.

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