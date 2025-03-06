Чемпион России рассказал о заработках профессиональных боксёров в Австралии

Российский боксёр Сергей Воробьёв, выступающий в весовых категориях от 63,5 до 72,5 кг, рассказал, сколько зарабатывают профессиональные боксёры в Австралии.

«Что касается гонораров, то они здесь, конечно, весьма больше, чем дома. У нас в России есть много крутых боксёров, но это не круто оплачивается. Здесь же есть классные промоушены, хорошие заработки, но боксёров не хватает. Поэтому нигде нет этого золотого баланса и каждому чего-то не хватает», — сказал Воробьёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Кириллом Ивановым.

Ранее Воробьёв рассказал о разнице в заработках боксёров в России и Австралии.