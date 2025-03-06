Воробьёв: Цзю всё ещё хорош. В бою с Муртазалиевым была недооценка соперника

Российский боксёр Сергей Воробьёв поделился мнением о бывшем чемпионе мира в первом среднем весе (до 69,9 кг) Тимофее Цзю.

«Всё будет зависеть от того, как его поведут промоутеры. Я лично не промоутер, но считаю, что ему сейчас нужно сделать пару проходных боёв, где он уверенно пройдёт соперников. Если сейчас его бросить на ещё одного топа, то ему уже будет не вернуться на тот уровень, где он был.

А в целом он всё ещё хорош. Посмотрите, в начале боя с Бахрамом он очень неплохо смотрелся. В физическом плане он был очень хорош, и лишь потом уже его словно холодной водой облили. Когда прилетел ему левый хук, было видно, что он ошарашен. Сыграла огромную роль недооценка. Среди местных в Австралии вирусились видео, где Тимофей хейтил Бахрама за то, что тот ест картошку фри во время подготовки, а потом гоняет вес, называя его непрофессионалом.

Это, конечно, его мнение, но это сыграло в итоге на руку Муртазалиеву. Психологически этот момент с картошкой фри очень навредил Тимофею. Он думал, что это недисциплинированный рядовой боксёр, и это было его главной ошибкой» — сказал Воробьёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Кириллом Ивановым.