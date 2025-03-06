Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Алекс Перейра предположил, когда бы мог состояться его бой по боксу с Александром Усиком

Алекс Перейра предположил, когда бы мог состояться его бой по боксу с Александром Усиком
Комментарии

Действующий обладатель титула UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) бразилец Алекс Перейра предположил, когда бы мог состояться его бой по боксу с бывшим абсолютным чемпионом мира по боксу, непобеждённым украинцем Александром Усиком.

«Я подпрыгнул от радости, когда увидел новость о создании боксёрской лиги. Мы могли бы сделать бой с Усиком в сентябре в Саудовской Аравии. Я был первым, кто проявил интерес к этому поединку. И теперь мы должны увидеть интерес со стороны UFC. Буду готов к этому», — приводит слова Перейры портал MMA Fighting.

Напомним, следующий поединок Алекс проведёт против россиянина Магомеда Анкалаева на турнире UFC 313, который состоится 9 марта.

Материалы по теме
Перейра — олицетворение идеальных ММА. Его не зря раскручивает UFC
Перейра — олицетворение идеальных ММА. Его не зря раскручивает UFC
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android