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Боксёр получил 10 лет тюрьмы за ДТП, в котором погиб ребёнок

Боксёр получил 10 лет тюрьмы за ДТП, в котором погиб ребёнок
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25-летний российский боксёр чеченского происхождения Шарапудин Уразбаев получил 10 лет тюрьмы за ДТП, в котором погибла 14-летняя девочка. Также суд постановил, чтобы боксёр выплатил родителям погибшей 6 млн рублей. Об этом сообщает «РИА Новости Спорт» со ссылкой на прокуратуру Краснодарского края.

По версии следствия 3 октября 2024 года Шарапудин сбил девочку на нерегулируемом пешеходном переходе. Уразбаев не предпринял попыток спасти пострадавшую. В результате 14-летняя девочка скончалась на месте происшествия.

Также уточняется, что ранее Шарапудина лишили водительских прав за невыполнение требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

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