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WBC назначил крайний срок для проведения переговоров о поединке Бивол — Бенавидес

WBC назначил крайний срок для проведения переговоров о поединке Бивол — Бенавидес
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Всемирный боксёрский совет (WBC) назначил крайний срок для проведения переговоров о поединке за статус абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе между россиянином Дмитрием Биволом и мексиканцем Дэвидом Бенавидесом.

По словам президента организации Маурисио Сулеймана, стороны должны достигнуть соглашения о поединке не позднее 8 апреля.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 22 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), Бивол разделил ринг с уроженцем Хасавюрта Артуром Бетербиевым. Встреча продлилась все 12 раундов и завершилась победой Дмитрия решением большинства судей. Для Бетербиева это поражения стало первым в карьере.

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