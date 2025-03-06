WBC назначил крайний срок для проведения переговоров о поединке Бивол — Бенавидес

Всемирный боксёрский совет (WBC) назначил крайний срок для проведения переговоров о поединке за статус абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе между россиянином Дмитрием Биволом и мексиканцем Дэвидом Бенавидесом.

По словам президента организации Маурисио Сулеймана, стороны должны достигнуть соглашения о поединке не позднее 8 апреля.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 22 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), Бивол разделил ринг с уроженцем Хасавюрта Артуром Бетербиевым. Встреча продлилась все 12 раундов и завершилась победой Дмитрия решением большинства судей. Для Бетербиева это поражения стало первым в карьере.