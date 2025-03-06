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Адесанья объяснил, почему Перейра должен опасаться Анкалаева в стойке

Адесанья объяснил, почему Перейра должен опасаться Анкалаева в стойке
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Бывший чемпион UFC нигериец Исраэль Адесанья высказался о предстоящем бое за титул в полутяжёлом весе (до 93 кг) между бразильцем Алексом Перейрой и россиянином Магомедом Анкалаевым.

«У Магомеда хорошие прямые удары [руками], и это то, за чем Алекс должен следить. Также Магомед часто меняет стойки, и лучше он в стойке левши», — сказал Адесанья на своём YouTube-канале.

Ранее Адесанья дал прогноз на бой Перейра — Анкалаев.

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Напомним, поединок Перейры и Анкалаева состоится 9 марта на турнире UFC 313 в Лас-Вегасе (США). «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию шоу.

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