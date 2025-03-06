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Алекс Перейра назвал соперников, с которыми ему интересно подраться после боя с Анкалаевым

Алекс Перейра назвал соперников, с которыми ему интересно подраться после боя с Анкалаевым
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Действующий обладатель титула UFC в полутяжёлом весе бразилец Алекс Перейра назвал соперников, с которыми хотел бы подраться в ближайшем будущем, если победит первого номера рейтинга UFC в категории до 93 кг россиянина Магомеда Анкалаева на турнире UFC 313. Их бой станет главным событием вечера.

UFC 2025. UFC 313, Лас-Вегас, США
Алекс Перейра — Магомед Анкалаев
09 марта 2025, воскресенье. 07:30 МСК
Алекс Перейра
Не началось
Магомед Анкалаев

«Я хочу защитить свой пояс, это моя цель, но у нас определённо есть некоторые цели. Бой с Дрикусом дю Плесси в полутяжёлом весе или с Джоном Джонсом в тяжёлом весе, или бокс с Александром Усиком. Это то, что у меня на уме. Думаю, что эти три варианта возможны», — приводит слова Перейры портал MMA Fighting.

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