Алекс Перейра назвал соперников, с которыми ему интересно подраться после боя с Анкалаевым

Действующий обладатель титула UFC в полутяжёлом весе бразилец Алекс Перейра назвал соперников, с которыми хотел бы подраться в ближайшем будущем, если победит первого номера рейтинга UFC в категории до 93 кг россиянина Магомеда Анкалаева на турнире UFC 313. Их бой станет главным событием вечера.

«Я хочу защитить свой пояс, это моя цель, но у нас определённо есть некоторые цели. Бой с Дрикусом дю Плесси в полутяжёлом весе или с Джоном Джонсом в тяжёлом весе, или бокс с Александром Усиком. Это то, что у меня на уме. Думаю, что эти три варианта возможны», — приводит слова Перейры портал MMA Fighting.