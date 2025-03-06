Даниэль Кормье проверил навыки Алекса Перейры в борьбе

Бывший двойной чемпион UFC в полутяжёлом и тяжёлом весе, а также член Зала славы UFC американец Даниэль Кормье проверил навыки действующего обладателя титула UFC в категории до 93 кг бразильца Алекса Перейры.

Напомним, следующий поединок Перейра проведёт против первого номера рейтинга UFC в полутяжёлом весе россиянина Магомеда Анкалаева на турнире UFC 313, который состоится 9 марта в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Бой станет главным событием вечера и рассчитан на пять раундов. Для Поатана это будет четвёртая защита титула.

Кормье провёл последний бой в августе 2020 года на турнире UFC 252. Тогда он уступил единогласным решением судей Стипе Миочичу.