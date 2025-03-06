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Григорий Дрозд: вижу в Дане Уайте надежду на возвращение бокса

Григорий Дрозд: вижу в Дане Уайте надежду на возвращение бокса
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Бывший чемпион мира по боксу Григорий Дрозд прокомментировал новость о создании Главным управлением развлечений Саудовской Аравии и владельцем UFC и WWE, компанией TKO Group, боксёрской лиги.

«Дана Уайт, человек, создавший, пожалуй, лучшую бойцовскую лигу и инфраструктуру в мире ММА, теперь начинает работать с Турки Аль Аль-Шейхом, человеком, обладающим, пожалуй, самыми большими ресурсами и готовностью вкладывать их в бокс. Этот симбиоз может дать потрясающий результат.

Как я уже говорил, Дана Уайт – тот, в ком я вижу надежду на возвращение бокса к его истинной сути. Когда чемпион не будет защищать пояс в боях с проходными соперниками, а будет встречаться с сильнейшими в рейтинге, как это работает в UFC. Это создаст конкуренцию, сделает бокс зрелищнее и популярнее, причём в геометрической прогрессии», — написал Дрозд в социальных сетях.

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